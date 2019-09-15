شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تحصل على الدليل القاطع الذي يكشف الجهة المتورطة بقصف أرامكو .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقالوا بحسب متابعة "المشهد الخليجي"، بأن حطام الطائرات يعتبر صيد ثمين وقع بيد المملكة العربية السعودية ولن يستلزم تحليله سوى ساعات لمعرفة مصدره ومحل انطلاقه.

وتحدثوا بأن كل الدلائل تثبت أن من قام بالهجوم بالطائرات المسيرة هم ميلشيات الحشد الشعبي في العراق.

وفي وقت سابق حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية.

وقال بومبيو إنه على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسنروحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

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وأكد بومبيو أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وأنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.