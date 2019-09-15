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عدن - ياسمين عبدالعظيم - طائرة مسيرة تخترق الاجواء الكويتية وتحلق فوق قصر السلوى ..

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاحد تابعه محرر شبكة "أبابيل نت" الاخبارية، ان الاجهزة الامنية المعنية تلقت بلاغا يفيد بأن طائرة من دون طيار اخترقت اجواء الكويت فجر امس السبت وعندما وصلت الى محيط دار سلوى هبطت الى ارتفاع 250 متر. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : بشرى سارة .. بن سلمان والبركاني ينجحان في حل الأزمة في اليمن الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) عاجـــل : مقطع فيديو يقطع الشك باليقين ..وثق لحظة دخول طائرات الدرون الاجواء السعودية ويكشف المكان الذي انطلقت منه Advertisements عاجـــل : وكالة الانباء السعودية تنشر الان خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) ---------------------------------------- وافادت ذات المصادر ان الطائرة المسيرة من النوع الكبير يصل طولها الى نحو 3 متر وحجمها بحجم سيارة صغيرة حامت فوق دار سلوى مشغلة للكشافات الامامية ثم غادرت. واضافت المصادر ان الطائرة قدمت من اتجاة البحر واقتربت من شاطئ البدع حيث فتحت الكشاف الامامي لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت الى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت .

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