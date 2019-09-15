بالصور: الأمير تركي بن طلال يحضر مباراة أبها والرائد في الإستاد

شهدت مباراة ناديي أبها والرائد، مساء اليوم السبت، حضور أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
والتقطت عدسات المصورين أمير المنطقة جالساً في مدرجات الدرجة الأولى في ملعب استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها (ملعب المحالة). وانتهت المباراة – التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين – بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.
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