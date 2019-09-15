شرطة الرياض تعلن القبض على مُطلق النار الذي يحمل الرضيع.. وتكشف عن هويته!!

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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على الشخص الذي ظھر في مقطع الفيديو وهو يحمل طفلاً رضیعاً، ويقوم بإطلاق عدد من الأعیرة الناريةبالقرب منه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مُطلق النار؛ حيث اتضح أنه شقيق الطفل الرضيع وبالعقد الثاني من عمره.

وبيّن متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقاف الشخص الذي ظهر بالفيديو؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إلى جانب ضبط السـلاح المستخدم.

وكان النائب العام الشیخ سعود المعجب قد وجّه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل طفلاً رضیعاً، ويقوم بإطلاق عدد من الأعیرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوھة السـلاح في فمه.

