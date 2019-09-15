باكستان تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو

أدانت باكستان الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان لها اليوم: «إن باكستان تدين بشدة الهجوم بطائرات بدون طيار على معملين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص»، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال التخريبية التي تسبب الخوف والإرهاب وتعطل الأنشطة التجارية، لا يمكن التغاضي عنها.

وجدد البيان وقوف باكستان ودعمها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها الإقليمية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، صباح اليوم، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعَيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمَّت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.