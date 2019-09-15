بومبيو: إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مُحملًا طهران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية.

وأشار بومبيو، إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية؛ لكن في الوقت ذاته أوضح عدم وجود دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، أن روحاني وظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

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وطالب وزير الخارجية دول العالم بضرورة إدانة هجوم إيران على إمدادات النفط العالمية، مؤكدًا أن بلاده ستعمل مع شركائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، صباح اليوم، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعَيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمَّت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.