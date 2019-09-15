ملك الأردن يؤكد لخادم الحرمين وقوف بلاده مع السعودية في التصدي للإرهاب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب ملك الأردن عن إدانة بلاده العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأكد لخادم الحرمين الشريفين تضامن الأردن الكامل ووقوفه بجانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وقد قدَّر خادم الحرمين الشريفين لملك الأردن، موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشددًا على قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل مع آثاره.
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