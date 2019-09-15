مصادر «عاجل» تكشف عن توجيه لـ«الاتصالات» يهدف لمحاصرة مزوري البصمة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، كافه شركات الاتصال بالمملكة دون استثناء بمنع استخراج أرقام الهواتف لمن لا يملك حسابًا فعالًا في برنامج «أبشر».

وأشارت المصادر إلى أن المنع جاء بسبب رصد قيام تزوير البصمة للمواطنين والمقيمين واستغلال هذا التزوير في استخراج الارقام والإزعاج أو أعمال مخلة بالأمن؛ مما يترتب عليها إحداث قضايا ضد مالك الرقم.

وأوضحت المصادر أن الشركات بدأت في تطبيق النظام باستخدام النفاذ الموحد لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية باستخدام معرفات إلكترونية «اسم مستخدم ورقم سري»، والتي تعتبر هوية رقمية وترتبط بشخص الفرد وتمثل هويته في التعاملات الإلكترونية وتسمى «هوية رقمية».

وقالت المصادر إن استخراج الأرقام مستقبلًا سوف يكون عبر رمز مكون من ٦ أرقام يتم منحه لراغب استخراج الرقم عبر بوابة النفاذ، ويتم تزويد الموظف بها لغرض استخراج الرقم، مؤكدة أن البصمة لن تكفي لاستخراج الرقم.