وزير الداخلية يسدد دين والد الطفل المتوفى مخنوقًا بالرياض

علمت «عاجل» أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تكفل بسداد الدين المستحق على الشاعر خويتم الحارثي، الذي عفا، قبل يومين، عن المتسبب في وفاة ابنه معتز خلال مشاجرة بمدرستهما في الرياض.

وقالت مصادر «عاجل» إن وزير الداخلية قرر التكفل بسداد دين خويتم، وإلغاء إيقاف الخدمات بحقه، مشيرةً إلى أن ديون والد الطفل المتوفى تتجاوز 500 ألف ريال.

وذكرت المصادر أن الحارثي خرج من السجن قبل فترة لرعاية والده المُقعَد.

وكان معتز، وهو الابن الثالث للشاعر خويتم، توفي مخنوقًا، صباح الإثنين الماضي، إثر مشاجرة مع زميل له بالصف السادس، الأمر الذي استنفر إدارة تعليم الرياض، والجهات الأمنية.

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وبيّن محضر إثبات الحالة أن بعض المعلمين حاولوا إسعاف الطفل، قبل أن يتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد التخصصي، لكنه توفي في الطريق.

ومنذ اللحظة الأولى للحادث، أظهر والد معتز رضاه بقدر الله تعالى، ثم أعلن عفوه عن الطالب المتسبب في وفاة ابنه، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة لوجه الله تعالى.

وفي وقت سابق، زارت «عاجل» حي لبن الذي تقطن به الأسرة؛ حيث أبدى السكان حزنهم الشديد على وفاة الطفل، مشيرين إلى أن والده يحظى بمحبة واسعة من الجميع، خاصة الذين يتعاملون معه بحكم عمله مؤذنًا بمسجد قريب.