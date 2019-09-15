محافظ عنيزة يكرم الكليات

كرم محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، أمس، الكليات المشاركة برعاية ودعم فريق دراج عنيزة، ضمن الفعالية السنوية للركوب الكبير للدراجات، والذي أُقيم بالولايات المتحدة الأميركية كأول فريق سعودي يشارك في فعاليات RAGBRAI2019ً، وتسلم التكريم المشرف العام الدكتور عبدالله الشتيوي، ونائب المشرف العام عدنان اليحيى.



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