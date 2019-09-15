1300 مدرسة بعسير تحتفي باليوم الوطني

اجتماع فرق عمل اليوم الوطني بتعليم عسير (دوت الخليج)

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني الـ89، على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1300 مدرسة للبنين والبنات وأندية الأحياء، وإقامة معارض وطنية تجسد مسيرة التنمية في المملكة، وتوظيف مجالات الأنشط للمناسبة مع إشراك المجتمع المحيط، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني، والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء. وأضاف الجوني أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام، واحتفال الإدارة بشكل خاص. وكان الجوني رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تُعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات، فضلاً عن تنظيم عدد من المسابقات الوطنية.



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