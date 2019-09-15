351 نزيلا يستأنفون دراستهم بحائل

استأنف 351 نزيلاً بسجن حائل تعليمهم العام والجامعي والمهني مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1441. وأوضحت المديرية العامة للسجون بمنطقة حائل أن عدد الملتحقين بالتعليم العام 60 نزيلاً، فيما بلغ عدد النزلاء المسجلين بالتعليم الجامعي 70 نزيلاً (بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، في حين بلغ عدد الملتحقين ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 221 نزيلاً. وأشارت مديرية السجون إلى أن تعليم النزلاء يعد أحد البرامج الإصلاحية للمديرية الذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



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