التعليم: الرخص المهنية إثراء للميدان التربوي

وكان رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، افتتح الورشة، مؤكدا أهمية الشراكة والتكامل وأن المعايير والرخص المهنية مسؤولية كبيرة لوجودها أمام رؤية عظيمة ستحقق الازدهار والنهضة بالتعليم وتطويره، وكونها محطة تاريخية مهمة للارتقاء بجودة التعليم العام لتحقيق رؤية المملكة 2030م ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
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