طالبات كلية التميز: 12 ساعة دراسة وتدريب أرهقتنا

اشتكى عدد من طالبات التدريب الميداني في الكلية التقنية العالمية للبنات في الأحساء «كلية التميز» التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من طول ساعات الدراسة والتطبيق الميداني «العملي»، إذ يبدأن الدراسة في الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة والنصف، ومن ثم التوجه إلى التدريب الميداني إلى الساعة الثامنة والتاسعة «أكثر من 12 ساعة»، ووصفنّ ذلك الوضع بالمرهق لهن. وطالبت المتضررات بتأجيل التدريب إلى فصل دراسي آخر، وتأكيدهن بمراعاة ظروفهن وبالأخص المغتربات من خارج الأحساء، والعمل على اختيار مواقع تدريبية قريبة من مقراتهن السكنية، وبساعات محدودة وبإجازة أسبوعية لمدة يومين، وكذلك مراعاة الطالبات المتزوجات اللاتي لديهن أطفال.بدوره، أكد المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ«دوت الخليج» صدور التوجيه بإعادة توزيع ساعات التدريب على كامل العام التدريبي، إضافة إلى الإجازة الصيفية ما سيساهم في مساعدة المتدربات على تنظيم أوقاتهن بشكل جيد، موضحاً أن التدريب العملي يعد جزءاً لا يتجزأ من البرنامج التدريبي، حيث يجب على كل متدربة استكمال 400 ساعة تدريبية على رأس العمل وذلك خلال عامين دراسيين في مرحلتي الدبلوم المشارك والدبلوم، لافتاً إلى حرص المؤسسة على مراعاة ظروف المتدربين والمتدربات وتسهيل استفادتهم من البرامج التدريبية مع الالتزام في الوقت ذاته بمعايير الجودة في التدريب.



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