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العدالة الجنائية تستحوذ على شكاوى حقوق الإنسان

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بلغ إجمالي الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي 1440 نحو 3241 شكوى، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33 % مقارنةً بعام 1439 الذي بلغت فيه 2433 شكوى، وكشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان أن عدد الشكاوى الواردة للهيئة من المواطنين بلغت 1790 شكوى بنسبة 55.2 %، ومن غير السعوديين بلغت 1451 بنسبة 44.8 %، فيما بلغت الشكاوى الواردة من الذكور 1997 بنسبة 61.6 % والإناث 1244 بنسبة 38.4 %. وأظهر التقرير استحواذ شكاوى العدالة الجنائية على النسبة الأعلى بـ639 شكوى بنسبة 19.7 %، تلتها شكاوى الهوية والجنسية بـ532 بنسبة 16.4 %، وبحسب التقرير بلغ إجمالي الزيارات التفقدية التي قامت بها الهيئة للتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان 1794 زيارة شملت السجون العامة وسجون المباحث ودور التوقيف والجهات التابعة لوزارة العمل وجهات أخرى تابعة لوزارة الداخلية ودور الإيواء ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، وكذلك لجهات عدلية وصحية وتعليمية وأخرى، فيما بلغت عدد الحالات المرصودة 164 حالة تصدرتها العدالة الجنائية بـ48 حالة ثم الصحة بـ46 حالة ثم التعليم بـ25 حالة.

الشكاوى الواردة حسب الجنس

1997 ذكور

1244 إناث

الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان 1440

3241 شكوى عام 1440

2433 شكوى عام 1439

639 العدالة الجنائية

532 الهوية والجنسية

424 الحماية من العنف

285 العمل

346 التعليم

172 الصحة

162 اللجوء إلى القضاء

139 الرعاية الاجتماعية

1 الاتجار بالأشخاص

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541 أخرى

الشكاوى حسب الجنسية

1451 غير السعوديين

1790 السعوديون

الزيارات التفقدية

1794 زيارة

568 دور التوقيف

413 السجون العامة

284 سجون المباحث

206 دور الإيواء

144 الجهات الصحية

57 دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات

24 الجهات التعليمية

23 الجهات العدلية

13 الجهات التابعة لوزارة العمل


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