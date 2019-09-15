العدالة الجنائية تستحوذ على شكاوى حقوق الإنسان

بلغ إجمالي الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي 1440 نحو 3241 شكوى، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33 % مقارنةً بعام 1439 الذي بلغت فيه 2433 شكوى، وكشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان أن عدد الشكاوى الواردة للهيئة من المواطنين بلغت 1790 شكوى بنسبة 55.2 %، ومن غير السعوديين بلغت 1451 بنسبة 44.8 %، فيما بلغت الشكاوى الواردة من الذكور 1997 بنسبة 61.6 % والإناث 1244 بنسبة 38.4 %. وأظهر التقرير استحواذ شكاوى العدالة الجنائية على النسبة الأعلى بـ639 شكوى بنسبة 19.7 %، تلتها شكاوى الهوية والجنسية بـ532 بنسبة 16.4 %، وبحسب التقرير بلغ إجمالي الزيارات التفقدية التي قامت بها الهيئة للتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان 1794 زيارة شملت السجون العامة وسجون المباحث ودور التوقيف والجهات التابعة لوزارة العمل وجهات أخرى تابعة لوزارة الداخلية ودور الإيواء ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، وكذلك لجهات عدلية وصحية وتعليمية وأخرى، فيما بلغت عدد الحالات المرصودة 164 حالة تصدرتها العدالة الجنائية بـ48 حالة ثم الصحة بـ46 حالة ثم التعليم بـ25 حالة. الشكاوى الواردة حسب الجنس 1997 ذكور 1244 إناث الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان 1440 3241 شكوى عام 1440 2433 شكوى عام 1439 639 العدالة الجنائية 532 الهوية والجنسية 424 الحماية من العنف 285 العمل 346 التعليم 172 الصحة 162 اللجوء إلى القضاء 139 الرعاية الاجتماعية 1 الاتجار بالأشخاص Advertisements 541 أخرى الشكاوى حسب الجنسية 1451 غير السعوديين 1790 السعوديون الزيارات التفقدية 1794 زيارة 568 دور التوقيف 413 السجون العامة 284 سجون المباحث 206 دور الإيواء 144 الجهات الصحية 57 دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات 24 الجهات التعليمية 23 الجهات العدلية 13 الجهات التابعة لوزارة العمل



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