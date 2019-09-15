العدالة الجنائية تستحوذ على شكاوى حقوق الإنسان

الشكاوى الواردة حسب الجنس
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الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان 1440
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الزيارات التفقدية
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568 دور التوقيف
413 السجون العامة
284 سجون المباحث
206 دور الإيواء
144 الجهات الصحية
57 دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات
24 الجهات التعليمية
23 الجهات العدلية
13 الجهات التابعة لوزارة العمل
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