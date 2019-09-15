مضمار مشي نموذجي تحت أطول جسر بالأحساء

مقاعد وأرضيات
أشار الملحم لـ«دوت الخليج» إلى أن التصاميم الهندسية والفنية في المضمار تُراعي إتاحة إمكانية المشي فيه على مدار اليوم وفي كافة فصول السنة وتوفر كافة جوانب الأمن والسلامة، مؤكدا أن المضمار يعد محفزاً على ممارسة رياضة المشي والجري، مؤكدا أنه جرى توفير مقاعد وأرضيات مطاطية مناسبة وفق مواصفات الأرضيات الرياضية ودورات مياه ليكون واحداً من أفضل مضامير المشاة، مضيفا أن طول المضمار في رحلتي الذهاب والإياب يُقدّر بـ1.5 كلم وهي مسافة مناسبة.
برنامج مشي
أضاف الملحم أنه وفريق العمل من منسوبي الأمانة نفذوا برنامج مشي أسفل الجسر «موقع المضمار» خلال الأيام الماضية، وتحديداً خلال ساعات الظهيرة، ودرجة حرارة تتجاوز الـ45 درجة مئوية، بيد أن مجاورة المضمار لطرف الواحة الزراعية ووجود الظل أسفل الجسر ساهما في المساعدة على ممارسة المشي في هذا التوقيت تحديداً من أيام الصيف، مضيفاً أن الجزء المستهدف لتحويله إلى مضمار هو الجزء الشمالي من الجسر.
من مواصفات المضمار
إتاحة المشي على مدار اليوم
توفير جوانب الأمن والسلامة
وجود مقاعد وأرضيات رياضية
يقدر طول المضمار بـ1.5 كلم
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