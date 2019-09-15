صحي أبوالسداد 7 أعوام من التعثر والمخاطبات مستمرة

مبنى صحي أبوالسداد المتعثر (تصوير: محمد الحسين)

لا يزال أكثر من 12 ألف نسمة من أهالي 8 قرى تشمل: أبوالسداد، الطايف، بحرة، القائم الأسفل والأعلى، نخب، أبويحيى، وقائم أبويحيى، ينتظرون إكمال مشروع مركز صحي أبوالسداد المتعثر منذ أكثر من 7 أعوام، الأمر الذي زاد من معاناة موظفي المركز الحالي المستأجر في محافظة الدرب بمنطقة جازان بسبب الزحام وكثرة المراجعين ونقص المعدات والتخصصات الطبية اللازمة، فيما أكد مدير عام شؤون المراكز الصحية بالمنطقة محمد بجوي، تعثر وتوقف مشروع صحي أبوالسداد، وقال إنه وبناءً على الاتصالات مع محافظ الدرب ستتم مخاطبة المقاول لسرعة إنهاء المشروع.

معاناة مستمرة

قال عدد من أهالي حي أبوالسداد لـ«دوت الخليج» إن معاناتهم مستمرة مع مطالباتهم المتكررة بإنهاء مشروع صحي أبوالسداد، فمن خلال اللوحة الموجودة أمام المبنى، فقد تم تسليم المشروع في 3/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1434 ومدته 24 شهرا، إلا أنه لا يزال متعثراً، وانتهت المدة المحددة للتسليم قبل أن يتم إكمال البنيان، أي 7 أعوام من التعثر والتوقف التام.

رفع مطالبات

بين الأهالي أنهم رفعوا مطالبات بسرعة إنهاء المبنى نظراً للنقص الذي يشهده المستوصف الحالي الذي يقع في مبنى مستأجر، مشيرين إلى أن المركز الصحي يستقبل الكثير من المراجعين والمرضى وأكثرهم سكان أو زوار، حيث بلغت آخر إحصائية للمراجعين أكثر من 12 ألف نسمة من سكان 8 قرى طبقاً لأحد مسؤولي المركز، وذكروا أن المركز يوجد به الكثير من النواقص وأهمها أقسام الأسنان والأشعة والباطنية وغيرها، إلى جانب نقص الكوادر والتجهيزات الطبية.

جولة تفقدية

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تفقد رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي، بحضور مدير شؤون المراكز الصحية بجازان محمد بجوي، مركز صحي الشقيق، ووقفا على سير العمل ومدى توافر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة للمركز، وشملت الجولة: العيادات الطبية وأقسام المختبرات والأشعة والسجلات الطبية والصيدلة والأمراض المزمنة. والتقى السبيعي وبجوي، بعددٍ من المراجعين، وبحثا مع مدير صحي الشقيق موسى الشقيقي ومنسوبي المركز خلال الزيارة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى واحتياجات المركز، حيث طالبت إحدى الممرضات بتكثيف الطاقم الطبي والتمريضي بشكل متكامل لسد النقص بالمركز، وكذلك طالبوا بتوفير صيدلي نظراً لعدم وجود أخصائي بالصيدلية منذ فترة طويلة، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية والمكيفات بالمركز.

تطوير المراكز

أوضح بجوي لـ«دوت الخليج» أن مراكز الرعاية الأولية هي المسار الأول للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الشؤون الصحية بجازان عملت خلال الفترة الماضية على تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع محافظات المنطقة وتهيئة مواقع الانتظار الخاصة بالمرضى ودعمها بالاحتياجات التي تضمن راحتهم خلال مراجعتهم للحصول على الخدمة الصحية.

أفضل الخدمات

بين بجوي أن زيارتهم لصحي الشقيق تأتي من أجل التأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ومتابعة جميع الاحتياجات التي يطلبها منسوبو المراكز الصحية، لافتاً إلى أن الدولة سخرت جميع الإمكانات لتوفير الرعاية المميزة للمواطن وخدمته على الوجه الأمثل.