أجزاء بسيطة
أكد حكمي وطالبي لـ«دوت الخليج» أن الخلل كان في مضخات السحب لعيادات طب الأسنان المتصلة بكراسي العيادات وفي بعض الأجزاء الداخلية الدوّارة للمضخات، وأشارا إلى أن الشركات الأربع اعتذرت عن فك المضخات لكونها عملية معقدة وتستغرق أسابيع، وأضافا أن الشق الآخر أيضاً من المنظومة هو خزان فصل المواد الذي يستقبل السوائل من العيادات، كان متعطلا، ورأي الشركات فيه كان التغيير بالكامل. وبينا أنهما قاما بتوضيب المضخات، إلى جانب خزان الفصل، خلال 3 أسابيع، وهي الآن تعمل بشكل كامل.
نقل الوحدات
بين المهندسان أن مشروع نقل وحدات التبريد المُجمعة كانت في كلية التطبيقات الصناعية في بيش، وغير مستفاد، حيث قمنا بالتواصل مع عددٍ من الشركات لنقلها إلى كلية الهندسة، إلا أنهم طلبوا مبالغ ضخمة، مشيرين إلى قل وحدات التكييف إلى كلية الهندسة وتركيبها وعزلها.
ثقة بالنجاح
قال مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني أثناء تكريمه المهندسين، أنه فخور بهما وعلى ثقة كبيرة بقدرتهما على النجاح في إنجاز هذه المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهندسان يعيدان تشغيل 120 عيادة طبية بعد فشل 4 شركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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