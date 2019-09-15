الخدمات الصحية
طالب عدد من أهالي بئر عسكر، برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المركز، وطالبَ كل من: ناصر محمد آل مهري ومهدي ظافر آل حارث ومحمد ظافر آل مهري وعبدالله مانع مبارك، بمستشفى حكومي أو خاص بمركز بئر عسكر، إذ لا يزال السكان يتجهون لمستشفيات بنجران لتلقي العلاج.
الصحة تعلق
«دوت الخليج» خاطبت المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، وأوضح المتحدث الرسمي علي آل جليدان، أن مركز صحي بئر عسكر يقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية المطلوب توفرها، وحسب آخر إحصائية، فإن عدد المستفيدين من خدمات المركز شهريا بلغ 1500 مراجع، مشيرا إلى أن المركز يعمل بدوام رسمي من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا خلال أيام الأسبوع، كما يعمل بنظام الاستدعاء للحالات الإسعافية العاجلة على مدار 24 ساعة. وأضاف أنه تم تشغيل 3 مراكز رعاية في 1440 وهي: مركز صحي الضيافة ومركز صحي الشرفة وحي الفهد الجنوبي، ليصبح عدد المراكز التي تعمل بنظام ممتد في المنطقة 6 مراكز، مؤكدا أن العمل جارٍ لتشغيل مراكز أخرى في 1441 بدوام ممتد 16 ساعة ومنها مركز صحي بئر عسكر.
المستشفى الحكومي
أكد آل جليدان أن إنشاء مستشفى حكومي يتطلب توافر عدد من المعايير أهمها الكثافة السكانية، لافتا إلى تنفيذ مشروع إعادة تطوير مستشفى نجران العام بحي البلد .
مركز بئر عسكر
يقع في الشمال الغربي لمنطقة نجران
يتميز بالتضاريس الجبلية المرتفعة والأودية
أجواؤه ماطرة ومعتدلة أغلب أوقات السنة
يعد مقصداً ومتنفساً طبيعياً للأهالي والزوار
تنتشر به الاستراحات والمنتجعات
كانت هذه تفاصيل خبر صحة نجران لأهالي بئر عسكر: خدماتنا كافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.