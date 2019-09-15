الان تتابع بعد تداول الفيديو.. القبض على مطلق النار بجوار طفل حديث الولادة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
ألقت الجهات الختصة القبض على شخص تم رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة ظهر بمقطع مصور وهو يحمل طفل حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى، فقد تم على الفور مباشرة إجراءات التعرف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك.
وبناء على أمر القبض الصادر من قبل معالي النائب العام فقد تم الوصول لهويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قبل الجهة المختصه، وستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه واساءة استخدام الأسلحة النارية وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال شبكة الإنترنت.
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