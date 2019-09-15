، بالصور.. "آل الشيخ" يصل القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر "الشؤون الإسلامية" ،

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وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت مترئسًا وفد المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان في استقبال الوزير الشيخ عبداللطيف آل الشيخ لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري الدكتور أحمد علي عجيبة، ورئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عبدالله الشمري، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف المصرية .
وتأتي المشاركة بالمؤتمر بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على المشاركة في كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب.
ويلقي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله بالقاهرة اليوم الأحد السادس عشر من شهر محرم لعام 1441هـ، الموافق 15/ 9/ 2019م.
ويضم الوفد المرافق فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومستشار الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود، والسكرتير الخاص بمكتب الوزير سليمان بن عمر الحصين.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 12:41 AM
استقبله بالمطار قيادات الأوقاف المصرية.. ويلقي كلمة السعودية بالجلسة الافتتاحيةبالصور.. "آل الشيخ" يصل القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر "الشؤون الإسلامية"
وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت مترئسًا وفد المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان في استقبال الوزير الشيخ عبداللطيف آل الشيخ لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري الدكتور أحمد علي عجيبة، ورئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عبدالله الشمري، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف المصرية .
وتأتي المشاركة بالمؤتمر بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على المشاركة في كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب.
ويلقي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله بالقاهرة اليوم الأحد السادس عشر من شهر محرم لعام 1441هـ، الموافق 15/ 9/ 2019م.
ويضم الوفد المرافق فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومستشار الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود، والسكرتير الخاص بمكتب الوزير سليمان بن عمر الحصين.
، بالصور.. "آل الشيخ" يصل القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر "الشؤون الإسلامية" ،
المصدر : الخليج 365
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