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طائرة درون تخترق أجواء الكويت وتحوم حول دار سلوى

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2019-09-15

طائرة درون تخترق أجواء الكويت وتحوم حول دار سلوى

متابعات الخليج 365 - متابعة

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تلقت الأجهزة الأمنية المعنية في الكويت بلاغًا يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت، فجر اليوم السبت، وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 مترًا.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، قالت مصادر: إن الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت.




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