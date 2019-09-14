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فيديو.. مطار الملك عبدالعزيز يسرد قصة نجاح بلغت الآفاق وتناقلتها الألسن
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بوابة الوطن، فهو أول من يصافح ضيوف الرحمن عند وصولهم وآخر من يلوح لهم بيده مودعًا إياهم عند المغادرة.
وعاد اليوم السبت إلى وطنه آخر حاج آمنًا مطمئنًا، وقد سبقه أكثر من مليون حاج غادروا عبر صالات المطار إلى أوطانهم ليحكوا قصة نجاح بلغت الآفاق وتناقلتها الألسن.
وغادر الحجاج فيما بقي الشوق يغلب نفوس السعوديين في انتظار موسم حج جديد ونجاح آخر يثبت فعلًا أن العالم في قلب المملكة.
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