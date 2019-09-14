بقيق بخير ولا عزاء للمعتدي الخائب

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه مواطنون ومقيمون رسالة طمأنة إلى العالم مفادها أن “بقيق بخير”، وذلك بعد استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمحافظة وهجرة خريص بطائرات بدون طيار (درون).

وعبر وسم “بقيق بخير”، قال فهد الخالدي:

دارك بخير وشعبها يشبه طويق

لجلك ولجل الدار عينه ما غفت

ولا ينشغل بالك ترى اللي في بقيق

نيران ما امداها تشبّ إلا طفت.

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أما مشعل عبدالعزيز فقال: بقيق بخير والمعتدي خائب ولن يستطيع أن يهز أمننا ولا استقرارنا مهما حاول.

وبالنسبة إلى عبدالوهاب فعلق بقوله: ستبقى بقيق والمملكة بخير ونسأل الله أن يكفيها ووطنًا الحبيب اليمن شر الأشرار وكيد الكائدون ولن تعلو لهم راية ولا تقوم لهم قايمة مهما حاولوا فهم أقزام.

ودعا وليد النقيثان: اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وارزق أهله من الثمرات، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً.

وشدد خالد الأحمدي على أن: الحمد لله الأمر بسيط وتمت السيطرة عليه.

وعلق خالد الغرماني بقوله: لن يخاف على وطن رايته التوحيد ودستوره القرآن والسنة.

ورأى محمد الناصر أن: عدونا ليست إيران وأذنابها فحسب بل ومن يفرح بأي استهداف للسعودية.

من جهته، قال علي أبو داهش: السعودية مركز الطاقة البترولية في العالم وتتعامل مع هذا الشأن بسياسة رزينة لا مجال فيها لأي حسابات ضيقة، وما حادث بقيق الإرهابي وطريقة التعامل السياسي الواعي معه إلا دليل على أن المملكة دائمًا تسعى إلى استقرار أسواق الطاقة العالمي.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.