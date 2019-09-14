الان تتابع التعليم توضح حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء بعض التخصصات الجامعية.
وقال الأحمري، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن وزارة التعليم تود التأكيد على أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق، حيث إن الوزارة تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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