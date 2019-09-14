شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات اختارت موقفها وموقعها مع الرياض.. مسارنا ومصيرنا واحد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الهجوم الإرهابي على معملي «أرامكو» يطال الجميع، ويُشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه.
وأضاف: «الإمارات أدركت طبيعة التحديات المُحدقة والمشتركة مبكراً، واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض».
وتابع عبر «تويتر» اليوم (السبت): «نعم.. مسارنا ومصيرنا واحد».
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