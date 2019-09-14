شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ملتزمون بدعم أمن السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي: «إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق» مؤكدا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية.



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