خادم الحرمين: قادرون على التصدي للاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدرة المملكة على التصدي للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، والتعامل مع آثاره. وقدّر خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم (السبت) من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي. من جانبه، أكد ملك الأردن، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدرة المملكة على التصدي للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، والتعامل مع آثاره. وقدّر خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم (السبت) من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي. من جانبه، أكد ملك الأردن، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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