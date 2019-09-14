، بعد "فيديو الرضيع الأول".. استنكار واسع لإرضاع طفل رصاصًا حيًّا في مقطع متداول! ،

محمد بن مسعود - الدمام - رواد مواقع التواصل طالبوا بالتحقيق في الأمر

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع اليوم إقدام "مجهول"، ظهر في مقطع فيديو متداوَل، وانتشر على نطاق واسع، على وضع مجموعة من الرصاص في علبة "الرضاعة" حين كان الرضيع يغط في نومه، مطالبين بالتحقيق في الأمر، وتتبُّع الفيديو.

وجاء تداول تلك الواقعة بشكل واسع اليوم تزامنًا مع فيديو آخر متداوَل، اعتبره مراقبون تعريضًا لحياة طفل للخطر البالغ، وهو الذي كشف عن إطلاق النيران وتذويق الطفل طعم البارود من فوهة سلاح ملتهبة.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن مباشرة حالة الطفل الرضيع الذي كان معرضًا للخطر خلال إطلاق نيران، وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما وجّه النائب العام بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع.