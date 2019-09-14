، بعد "فيديو الرضيع الأول".. استنكار واسع لإرضاع طفل رصاصًا حيًّا في مقطع متداول! ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع اليوم إقدام "مجهول"، ظهر في مقطع فيديو متداوَل، وانتشر على نطاق واسع، على وضع مجموعة من الرصاص في علبة "الرضاعة" حين كان الرضيع يغط في نومه، مطالبين بالتحقيق في الأمر، وتتبُّع الفيديو.
وجاء تداول تلك الواقعة بشكل واسع اليوم تزامنًا مع فيديو آخر متداوَل، اعتبره مراقبون تعريضًا لحياة طفل للخطر البالغ، وهو الذي كشف عن إطلاق النيران وتذويق الطفل طعم البارود من فوهة سلاح ملتهبة.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن مباشرة حالة الطفل الرضيع الذي كان معرضًا للخطر خلال إطلاق نيران، وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما وجّه النائب العام بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 11:44 PM
رواد مواقع التواصل طالبوا بالتحقيق في الأمر
استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع اليوم إقدام "مجهول"، ظهر في مقطع فيديو متداوَل، وانتشر على نطاق واسع، على وضع مجموعة من الرصاص في علبة "الرضاعة" حين كان الرضيع يغط في نومه، مطالبين بالتحقيق في الأمر، وتتبُّع الفيديو.
وجاء تداول تلك الواقعة بشكل واسع اليوم تزامنًا مع فيديو آخر متداوَل، اعتبره مراقبون تعريضًا لحياة طفل للخطر البالغ، وهو الذي كشف عن إطلاق النيران وتذويق الطفل طعم البارود من فوهة سلاح ملتهبة.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن مباشرة حالة الطفل الرضيع الذي كان معرضًا للخطر خلال إطلاق نيران، وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما وجّه النائب العام بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع.
، بعد "فيديو الرضيع الأول".. استنكار واسع لإرضاع طفل رصاصًا حيًّا في مقطع متداول! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "فيديو الرضيع الأول".. استنكار واسع لإرضاع طفل رصاصًا حيًّا في مقطع متداول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.