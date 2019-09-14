، #بقيق_بخير.. ملحمة شعبية في حب الوطن.. ورهان على وعي المواطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من وسم ضج بهم "تويتر" عكسوا تلاحم الشعب وقيادته

سطر السعوديون ملحمة في حب الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الهجمات الفاشلة التي استهدفت معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات دون طيّار "درون"، والذين تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على ما تسببا فيه من حريق والحد من انتشارهما.

وفيما كانت الإدانات الدولية تتوالى شجبًا واستنكارًا للهجمات الإرهابية الفاشلة، كان السعوديون يعلنون وقوفهم صفًا واحدًا مع قيادتهم في مواجهة الإرهاب، فمن متقاعد "أرامكو" الذي ظهر في مقطع فيديو قصير يعلن استعداده للعودة من تقاعده لمساعدة وطنه، إلى تغريدات المواطنين والمواطنات في وسم #بقيق_بخير، وغيره، التي أثلجت الصدور، وعكست تلاحم الشعب وقيادته.

وكتبت أماني العجلان معلقة: "اللهم احفظ السعودية من مكر الماكرين وحقد الحاقدين.. اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم بتدبيرهم. قبل أذرع إيران سخروا جهود الإخوانجية لتنفيذ عمليات انتحارية و"لنا سنتان مرتاحين" ما عاد سمعنا عن أي عملية انتحارية. الآن انتقلوا لمرحلة المواجهة المباشرة بعد ما قطعنا أذرعهم".

وأنشد أحدهم قائلاً: "شعب السعودية من العهد القديم عمار للوافي وللغاوي دمار.. يا سيدي سلمان والله العظيم حنا معك في ليل ولا في نهار.. حنا عصا بكفك عمى عين الخصيم.. معك معك نمشي على المسار نفسه.. لو تقلب الدنيا على الأعداء جحيم عيون شعبك كلهم تقدح شرار".

الأمن مستتب

ونشر أحد المغردين مقطع فيديو من قلب مدينة بقيق، مشيرًا إلى استتباب الأمن، والسيطرة على الحريق في وقت وجيز: "فيديو من بقيق يؤكد أن الأمور على أحسن ما يرام والوضع طبيعي، والجو جميل، وتمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز جدًا. "لا تكبرون الأمور" اللهم لك الحمد نحن بأمن وأمان رغم أنف الحاقدين، وكالعادة صقور الجو السعودي سيدكون أذناب إيران دك يسركم ويسعدكم ويبرد قلوبكم".

وطمأن المغرد خالد بن ثابت المتابعين بقوله: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات أنا قريب من بقيق والأمور والحمد لله تحت السيطرة، وتم إخماد الحريق بسواعد أبناء الوطن الأبطال وستبقى السعودية العظمى بخير بأبنائها الأبطال ولو كره الحاقدون".

وعي المواطن

وناشد مغردون ضرورة عدم نشر مقاطع فيديو أو صور قد يستخدمها الأعداء في معرفة الإحداثيات، أو التجهيزات، أو الإجراءات السعودية المتخذة في الحالات الطارئة، كما نبهوا لضرورة عدم التعامل مع الشائعات، واستياق المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، مشيرين إلى وعي المواطن بأمن بلاده.

وقال نادر الضميان في هذا الصدد: "المواطن السعودي ذكي وواعٍ أمنيًا وإعلاميًا لذلك.. وتحسبًا لأي طارئ لا سمح الله_ علينا أن نعي جميعًا أن المرجفين والأعداء ينشطون في مثل هذه الأحداث الأمنية، والواجب من المواطن هو الوعي في كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث والأخبار والشائعات".

وعلق آخر: "في السراء والضراء نحن مع السعودية.. الله يحفظها من كل مكروه.. المهم للشعب السعودي تكوين مناعة ضد كل خطر (إعلامي)، فالأوضاع متكررة وهي ولله الحمد لا تتعدى كونها (محدودة).. المناعة والخبرة يجب توفرها إن لم يكن بالعقل فبالخبرة والواقع".