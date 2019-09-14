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أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "معتز"، لـ"الخليج 365"، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ تكفّل بسداد ديونه ورفع إيقاف الخدمات عنه.
جاء ذلك بعد اتصال وزير الداخلية لتقديم واجب العزاء، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي" والبدء في إجراءات ديونه ورفع الإيقاف عنه.
وعَبّر "الحارثي" عن شكره لوزير الداخلية، واصفًا إياها باللفتة الكريمة وغير المستغربة منه، داعيًا الله أن يُعظّم له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 11:42 PM
"الحارثي" لـ"الخليج 365": لفتة كريمة من "عبدالعزيز بن سعود" وغير مستغربة
أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "معتز"، لـ"الخليج 365"، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ تكفّل بسداد ديونه ورفع إيقاف الخدمات عنه.
جاء ذلك بعد اتصال وزير الداخلية لتقديم واجب العزاء، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي" والبدء في إجراءات ديونه ورفع الإيقاف عنه.
وعَبّر "الحارثي" عن شكره لوزير الداخلية، واصفًا إياها باللفتة الكريمة وغير المستغربة منه، داعيًا الله أن يُعظّم له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
، "وزير الداخلية" يتكفل بسداد ديون "خويتم الحارثي" ورفع إيقاف الخدمات عنه ،
المصدر : الخليج 365
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