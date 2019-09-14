، بومبيو: إيران شنت 100 هجوم على السعودية.. والهجمات الأخيرة غير مسبوقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن هجمات بقيق ليست من اليمن.. مؤكدًا: سنحاسب إيران على عدوانها

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها مَن دبّر هجمات بقيق غير المسبوقة. وأضاف في تصريحات رسمية على موقعه في "تويتر": "تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية، بينما يتظاهر روحاني وظريف بالانخراط في الدبلوماسية".

وتابع: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم". وأكد قائلاً: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن". وأردف: "إننا ندعو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران".

وشدد قائلاً: ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء أسواق الطاقة آمنة، وإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها".