، "تعليم المذنب" ردًا على تساؤلات العباءة للمعلمات والطالبات: "لكن حرية الاختيار بشرط الحشمة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدليل الإجرائي في الوزارة لم يشترط زيًا معينًا أو توحيد اللباس

في تعميم صادر لجميع مدارس البنات ورياض الأطفال؛ أجابت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن التساؤلات والاستفسارات المتكررة فيما يخص نوع العباءة للمعلمات والطالبات، مفيدة بأنه "لم يرد في الدليلين التنظيمي والسلوكي نوع معين، وعليه فلكن حرية الاختيار بشرط الحشمة".

وابتعد "تعليم المذنب" في صياغته للتعميم عن لغة الأمر، واكتفى بالرد على الملاحظات التي تردهم والاستفسارات حول تحديد نوع من العباءة للمعلمات والطالبات.

يُشار إلى أن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل قواعد السلوك والمواظبة في وزارة التعليم لم يشترط لبس زي معين من العباءات، أو توحيد اللباس، وترك للمعلمات والطالبات حرية الاختيار بما يناسبهن من عباءات إذا تحققت الحشمة فيها.