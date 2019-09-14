هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية في جدة

تبحث الجهات الأمنية بجدة عن مواطن يدعى فايز بن ناصر الشهري يبلغ من العمر 40 عامًا يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما هرب من طوارئ مستشفى الصحة النفسيه بجدة أثناء مراجعته لاستكمال علاجه. وقال شقيق “الهارب” إنه اختفى منذ السادسة مساء الأربعاء الماضي، حيث ورده اتصال من المدير المناوب بالمستشفى يفيد باختفاء شقيقه.
ورصدت كاميرات المراقبة المريض وهو يغادر الطوارئ رغم وجود والدته معه. وأضاف: تم تسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية وإرفاق خطاب من المستشفى للشرطة يفيد بهروبه، موضحًا أن شقيقي يعاني من اضطرابات نفسية والعلامة الفارقة به وجود كيس دهني على خده الأيسر ولديه ميلان في الظهر، ونطالب من يعثر عليه بالتكرم بالاتصال على هذه الأرقام ٠٥٤١٠٠٤٢١٦ -٠٥٤٢٦١٥٤٦٧.
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