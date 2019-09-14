مقاتلات التحالف تدك حصون ميليشيا الحوثي شمال اليمن

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، غارات دقيقة على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في محافظتي صعدة والجوف، شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات استهدفت «معسكر الجمهورية» بالضواحي الشمالية لمدينة صعدة، فضلًا عن قصفها أهدافًا حوثية في مديرية مجز بمحافظة صعدة. وبالتزامن مع ذلك، دمرت مقاتلات التحالف آليات ومعدات قتالية، واستهدفت تجمعات ميليشيات الحوثي، في مديرية خب الشعف بالجوف.

وتأتي هذه الغارات عقب الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» بطائرتين دون طيار صباح اليوم.

وقد سيطرت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، على حريقي المعملين. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون»؛ حيث تم -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وقد شنت مقاتلات «التحالف العربي» قبل يومين غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية في صعدة، بعدما تم رصد تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح بالمحافظة.