السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تختتم موسم الحج بنجاح مميز



المدينة المنورة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م واس

سجلت الخطة التشغيلية لأمانة منطقة المدينة المنورة نجاحاً مميزاً خلال الموسم الحج لعام 1440هـ بآداء الدور المنوط بها بإبداع كبير من خلال أهدافها التي رسمتها مع نهاية أعمال الموسم الثاني الذي اختتم اليوم بعد موسم حافل بالأعمال وذلك بمتابعة أمين منطقة المدينة المنورة المكلّف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري .

وكانت الأمانة قد استنفرت كوادرها البشرية وحرّكت آلياتها وفق خارطة منظمة تستهدف الأماكن الأكثر حيوية بالإضافة إلى استثمارها الناجح للرافد التقني من خلال نظام راقب الإلكتروني ومتابعة عمليات الأمانة على مدار الساعة حيث التزمت الأمانة بتفعيل عاملي الخلق والابتكار وحرصت على تلافى سلبيات الأعوام السابقة بعد رصدها ميدانيا وتدوين كل الملحوظات على أعمال موسم الحج 1440هـ .

وعلى الصعيد الرقابي نفّذت أمانة المدينة المنورة خلال موسم الحج أكثر من 40 ألف جولة رقابية بشكل يومي على مدار الساعة للتأكد من سلامة وصحيّة ظروف وخطوات إعداد الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة ومحلات الوجبات السريعة والشعبية ومعامل الحلويات ومحلات بيع اللحوم والأسماك والتحقق من مصادر المنتجات والمواد الأولية التي تصنّع منها وخاصة اللحوم وتطبيق الشروط الصحية لإعدادها وتخزينها مثل الالتزام بدرجة حرارة محددة لحفظ اللحوم والخضار وغيرها والتغيير الدوري لزيوت القلي وعدم تعريض المنتجات لأشعة الشمس المباشرة وعدم وجود بؤر مجاورة للحشرات أو البعوض والتعقيم المستمر للأدوات وألواح التقطيع وأوعية الحفظ والإعداد والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت وخلوهم من الأمراض والمحافظة على النظافة الشخصية وارتدائهم الملابس اللازمة من أغطية الرأس والكمامات وقفازات اليدين .

وفي محور أعمال النظافة بلغت كمية النفايات التي رُفعت أكثر من 600 ألف طن من النفايات خلال أعمال موسم الحج في المدينة المنورة ، فيما نُفّذت أعمال الإصحاح البيئي على جميع المواقع في المنطقة المركزية والحدائق وأماكن وجود ضيوف الرحمن ، كما تعاملت الفرق الرقابية والميدانية مع 650 بلاغاً وصلت إلى عمليات الأمانة 940 وجرى التفاعل معها فوراً وإفادة مقدم البلاغ بما اُتخذ من إجراءات ضمن جهود الأمانة لتحقيق رضا المستفيدين من خدماتها .

وعبّر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج وسمو نائبه على العناية المتواصلة لمتابعة الأعمال المتعلقة برعاية الحجاج والزوار والوقوف عن كثب على كل ما قدّم لهم من خدمات خلال موسم الحج في المدينة المنورة ، منوها بتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي المباشرة التي كان لها الأثر البالغ في توفير أفضل الخدمات البلدية لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة كما كان لدعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الأمانة أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح ، معربا عن شكره لمنسوبي أمانة المدينة المنورة على جهودهم المخلصة لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله- داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي .

// انتهى //

22:08ت م

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