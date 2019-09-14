السعودية اليوم / وكيل إمارة الشرقية يطلع على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني



الدمام 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

رأس وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اجتماعاً بديوان إمارة المنطقة الشرقية لبحث استعدادات الجهات المنظمة لاحتفالات ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين ، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية .

وأكد الدكتور البتال على الأهمية البالغة لهذه المناسبة التي تتطلب ضرورة الاستعداد لظهور الاحتفالات بما يتناسب مع أهمية هذه الذكرى الوطنية ، بحيث تكون عند تطلع سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ومتنوعة وملائمة لمختلف فئات المجتمع .

وقد اطلع وكيل إمارة الشرقية خلال الاجتماع على برنامج الاحتفال في محافظات المنطقة والفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي ستصاحب الاحتفال ، مؤكدًا على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على إظهار الفرحة وفتح المجال للجميع للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة .

// انتهى //

21:45ت م

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