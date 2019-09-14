السعودية اليوم / السفير بوسطجي يلتقي وزير العلوم والتقنية النيجيري



أبوجا 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بالعاصمة أبوجا اليوم بمعالي وزير العلوم والتقنية النيجيري الدكتور أبونايا أنو .

ونُوقشت خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالعلوم والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.

من جانبه أشاد الوزير النيجيري بتقدم المملكة العربية

// انتهى //

21:31ت م

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أبوجا 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بالعاصمة أبوجا اليوم بمعالي وزير العلوم والتقنية النيجيري الدكتور أبونايا أنو .ونُوقشت خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالعلوم والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.من جانبه أشاد الوزير النيجيري بتقدم المملكة العربية السعودية إقليميًا ودوليًا في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.// انتهى //21:31ت م0121

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