فيديوجراف.. غياب ميسي يضع برشلونة أمام مصير مظلم في مواجهة فالنسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه فريق برشلونة مصيرا مظلما بدون قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة ضيفه فالنسيا مساء السبت على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وافتقد برشلونة لإمكانيات ميسي، أفضل لاعبي العالم 5 مرات في أول 3 لقاءات بالليجا بسبب الإصابة، ما تسبب في خسارة الفريق 5 نقاط بالتعادل 2-2 مع أوساسونا في الجولة الثالثة ومن قبله خسارة 1-0 أمام أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية.



وتعرض ميسي لإصابة في القدم اليمنى خلال وجود بعثة البارسا في الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم انضمامه لمعسكر الفريق بعد العطلة الدولية.

وشارك ميسي (32 عاما) في 33 مباراة أمام فالنسيا ببطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 13.

وخلال 33 مباراة، نجح ميسي في قيادة برشلونة للفوز على فالنسيا في 18 لقاء وخسر في 4 مباريات وتعادل في 11.

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يذكر أن ميسي شارك خلال الصيف الماضي مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019 التي أقيمت بالبرازيل وحل "التانجو" في المركز الثالث.

ولعب برشلونة أمام فالنسيا 168 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، وحقق النادي الكتالوني الفوز في 82 منها وخسر في 42 لقاء وتعادل في 44.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فالنسيا في المركز العاشر بعدد النقاط نفسه.

ويستعرض الفيديوجراف التالي سجل ميسي أمام فالنسيا في كل البطولات قبل موقعة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني..