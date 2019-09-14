العاهل الأردني: نقف ضد أي محاولة تستهدف أمن السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو في السعودية، من قبل طائرات بدون طيار.

وأكد وقوف الأردن إلى جانب السعودية في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، مشدداً على أن الأمن القومي السعودي من الأمن القومي الأردني.

ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية موسعة.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.