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2019-09-14 أمطار وغبار مع ضباب غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، وعلى السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر. كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة حتى مرتفعات مكة المكرمة، فيما سيتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.







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