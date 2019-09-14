الجزائر تدعو لتفادي التصعيد وتدين الهجوم على معملي أرامكو

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت الجزائر بشدة الهجمات التي تعرضت لها، اليوم السبت، معامل تابعة لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص.

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وعبرت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، عن شجبها واستنكارها لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق، معربة عن تضامنها مع المملكة وشعبها الشقيق.

وجددت الجزائر دعوتها إلى تفادي التصعيد وتغليب الحكمة ولغة الحوار، مشيرة إلى أن الجزائر تتطلع إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يخدم مصلحة بلدانها وشعوبها.