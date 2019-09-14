التعليم تكشف حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق.

وقال الأحمري: إن وزارة التعليم تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.