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التعليم تكشف حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق.
وقال الأحمري: إن وزارة التعليم تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
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