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التعليم تكشف حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية

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2019-09-14

التعليم تكشف حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق.

وقال الأحمري: إن وزارة التعليم تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.




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