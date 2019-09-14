حريق في فلتين دوبلكس بطيبة الدمام والمدني يتدخل

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في فلتين متصلتين (دبلوكس) بحي طيبة.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق، فيما لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.