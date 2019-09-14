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حريق في فلتين دوبلكس بطيبة الدمام والمدني يتدخل
متابعات الخليج 365 - الدمام
أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في فلتين متصلتين (دبلوكس) بحي طيبة.
وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق، فيما لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.
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