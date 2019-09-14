2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

استنكر المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم تعليقات ومحاولات البعض من الكتاب والمفكرين نسبة ما تمر المملكة الآن من نهضة إصلاحية في كافة القطاعات إلى أنفسهم.

وقال اللاحم، في تغريدة عبر تويتر”: “مضحك بعض الناس الذي يثرثرون بعد كل قرار إصلاحي من الدولة بأنهم كانوا سبباً له ويبدأون بسرد مقالاتهم وتغريدتهم وبطولاتهم !!”.

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وأضاف أن كل ما يحدث في هذا البلد؛ خلفه هذا الرجل العظيم … هو الذي صنعه وأسسه .. النقلات الكبيرة في تاريخ الدول؛ يصنعها القادة السياسيون الشجعان، في إشارة إلى جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان نجح في وقت قصر، بشهادة العالم أجمع، في إحداث نهضة ونقلة إصلاحية بشتى المجالات في المملكة كانت وما زالت حديث العالم أجمع.

يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه تتوالى خطط العمل والإصلاح والنهوض والبناء للتطوير في شتى المجالات، طموحاً يعانق الثريا، بهمة الرجال وهامات تعانق السحب، بهدف الوصول بالمملكة لتتبوأ مكانتها بين أقوى الدول في العالم في جميع القطاعات.