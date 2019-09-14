- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإسكان للمواطنين: نعدكم بتقديم مختلف الحلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإسكان للمواطنين: نعدكم بتقديم مختلف الحلول
متابعات الخليج 365 - الرياض
باركت وزارة الإسكان لمستفيدي سكني ممن استلموا أراضيهم السكنية المجانية خلال شهر أغسطس في مختلف مناطق المملكة، واعدةً بالاستمرار في تقديم مختلف الحلول السكنية، لتلبية رغبات المواطنين.
وقالت الإسكان: إنه للاطلاع على كافة المخططات يمكن زيارة الرابط: هنا
وواصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر أغسطس الماضي تسليم 9717 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدًا لبدء بنائها، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونيًّا بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان للمواطنين: نعدكم بتقديم مختلف الحلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.