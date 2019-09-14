الإسكان للمواطنين: نعدكم بتقديم مختلف الحلول

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

باركت وزارة الإسكان لمستفيدي سكني ممن استلموا أراضيهم السكنية المجانية خلال شهر أغسطس في مختلف مناطق المملكة، واعدةً بالاستمرار في تقديم مختلف الحلول السكنية، لتلبية رغبات المواطنين.

Advertisements

وقالت الإسكان: إنه للاطلاع على كافة المخططات يمكن زيارة الرابط: هنا

وواصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر أغسطس الماضي تسليم 9717 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدًا لبدء بنائها، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونيًّا بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد.