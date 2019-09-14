وظيفة شاغرة للجنسين في صيدليات النهدي بعنيزة

2019-09-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مساعد صيدلي”؛ وذلك للعمل بفروع صيدليات الشركة في مدينة عنيزة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة من حمَلة شهادة الدبلوم فأعلى، في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)