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طريقة تغيير الصورة في بطاقة الهوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن طريقة تعديل الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت الأحوال: إنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.
في سياق آخر، قالت الأحوال: إنه يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة، فيما يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية ومقدارها 100 ريال.
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