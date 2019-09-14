2019-09-14

طريقة تغيير الصورة في بطاقة الهوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن طريقة تعديل الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

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وقالت الأحوال: إنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

في سياق آخر، قالت الأحوال: إنه يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة، فيما يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية ومقدارها 100 ريال.