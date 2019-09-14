الان تتابع بعد مطالبات بالعقوبة.. متسلق رافعة الرياض يعترف: تصرفنا كان خطأ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
قال مشاري الخزيم، متسلق رافعة الرياض، إنه يعترف بتصرفه الخطأ والأمن استدعاه وأخذ عليه تعهدا بعدم تكرار هذا الفعل.
أثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لـ3 شبان يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة بهدف التقاط الصور في الرياض جدلا واسعا بين المغردين، وطالب أغلبهم بضرورة تطبيق العقاب، خوفا من تقليد الشباب لهم.
وأكد الخزيم، في تصريحات تلفزيونية، إن الجهات الأمنية بالرياض استدعتنا بعد ظهورنا في مقطع الفيديو وأخذت علينا تعهدا بعدم تكرار الأمر لما فيه من خطورة.
وتابع متسلق رافعة الرياض: أتدرب بشكل يومي للوصول إلى مستوى عالمي وأطمح للوصول إلى العالمية.
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