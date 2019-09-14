شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة العدوان الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.